Угля для электростанции в Приднестровье хватит только на январь, - Молдова
В так называемом "Приднестровье" большие проблемы из-за прекращения поставок российского газа. Для электростанции, которая производит электроэнергию с помощью газа или угля, запасов второго компонента хватит лишь до конца января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Молдовы.
"Станция MGRES/Cuciurgan в настоящее время работает на угле, с ежедневным потреблением 1000 тонн, из которого производится 140-150 МВт электроэнергии. Запасов угля хватит до конца января этого года, что меньше заявленных ранее 50 дней", - говорится в сообщении.
Более того, вчера по всему региону проводились веерные отключения. Из-за перегрузки сети было зафиксировано сбои в работе электросети, что затронуло более 3 тысяч потребителей.
В правительстве Молдовы заявили, что полиция, медицинские работники и экстренные службы готовы оказать поддержку людям, которым понадобится помощь.
"Центральные власти находятся в постоянном контакте с мэрами пострадавших от отключений населенных пунктов для обмена информацией о ситуации в регионе", - добавили в молдавском правительстве.
Напомним, что помимо отключений света, в Приднестровье с 1 января отключили отопление и горячую воду. Причиной этого тоже стал отказ Украины продолжать транзит российского газа через свою страну.
Также мы писали, что вчера исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Себе заявил, что Приднестровье не будет покупать европейский газ вместо российского.
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