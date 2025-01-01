В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду

В Приднестровье, оккупированном Россией регионе Молдовы, отключили отопление и горячую воду. Это произошло после прекращения транзита по территории Украины отказа Москвы поставлять газ по другим маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Тирастеплоэнерго ".

"В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений со стационарным пребыванием", - говорится в сообщении.

Жителям настоятельно рекомендовано тепло одеваться, собирать членов семьи в одной комнате, вешать одеяла или плотные шторы на окна и балконные двери, а также использовать электрические обогреватели.

"Запрещено использовать газовые или электрические плиты для отопления квартиры", заявили в компании.

Конец поставок из Москвы

Приднестровье получало российский газ через Украину, но этот маршрут поставок был закрыт 1 января в связи с истечением срока действия транзитного соглашения.

Технически возможности поставлять в Приднестровье газ, закупаемый в Европе, есть. Но он будет дороже. "Наибольшая проблема заключается в обеспечении оплаты за газ в Приднестровском регионе, поскольку население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа", - отметили в Минэнерго Молдовы.

Проблемы могут возникнуть у Молдовы, которая наверняка столкнется с нехваткой электроэнергии. Пока на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, для которой и шел российский газ, запаслись углем и мазутом. Кишинев сделал запасы газа на несколько месяцев и надеется на помощь Румынии с поставками электроэнергии, если МолдГРЭС не сможет покрыть потребности страны.

Приднестровье, - регион Молдовы, который был оккупирован Россией по итогам войны в 1992 году. В Приднестровье остаются российские войска.