МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы 9 января вызвало временного поверенного в делах посольства России в стране. Причиной стала дезинформация об энергетическом кризисе в Приднестровье, которую распространяло посольство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.