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МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье

Молдова, Четверг 09 января 2025 22:33
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МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье Фото: МИД Молдовы вызвал дипломата РФ из-за дезинформации об энергокризисе в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Молдовы 9 января вызвало временного поверенного в делах посольства России в стране. Причиной стала дезинформация об энергетическом кризисе в Приднестровье, которую распространяло посольство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как отметили в ведомстве, во время встречи представителю посольства передали твердую позицию Молдовы о недопустимости ложных заявлений, направленных на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы.

МИД подчеркнул, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая нарушила контрактные обязательства, прекратив поставлять газ.

Ведомство требует от посольства "немедленно прекратить кампанию дезинформации, манипуляцию фактами и создание ложных нарративов, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и усиливают региональную напряженность".

Энергокризис в Приднестровье

Напомним, после прекращения поставок российского газа через Украину 1 января, начиная с этого дня, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

Кроме того, на днях стало известно, что для электростанции, которая производит электроэнергию для региона с помощью газа или угля, запасов угля хватит только до конца января. Хотя ранее заявлялось, что запаса хватит на 50 дней.

Также в одном из регионов Тирасполя уже наблюдалось отключение подачи воды.

К тому же сообщалось что в Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%. Из-за перегрузки есть риск того, что энергосистема региона полностью выйдет из строя.

Между тем посольство РФ в Молдове обвинило власти Кишинева в "намеренном игнорировании проблем в отношениях с "Газпромом", что якобы является основной причиной кризисной ситуации в Приднестровье.

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