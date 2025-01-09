Фото: МЗС Молдови викликало дипломата РФ через дезінформацію про енергокризу в Придністров’ї (Getty Images)

Міністерство закордонних справ Молдови 9 січня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у країні. Причиною стала дезінформація про енергетичну кризу в Придністров'ї, яку поширювало посольство РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.