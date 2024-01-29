В МИД Литвы рассказали, почему в Европе начали говорить об угрозе нападения России

"Это новое пробуждение. Я имею в виду, что в 2022 году мы были поражены войной. Но идея заключалась в том, что ее может сдержать Украина", - отметил он.

Ландсбэргис отметил, что оптимизм в поражении РФ придавало обеспечение Украины соответствующей для отражения агрессии техникой. Однако, "все снова просыпаются к настоящей реальности", ставя вопрос о возможности сдерживания российских оккупантов.

По словам министра иностранных дел Литвы, такой вопрос возник на фоне "Путинского интереса".

"Действительно, когда видишь такого человека, как он, он уверен, что у него есть время. Ему плевать на людей. И понимание того, что война не где-то далеко. Для стран Скандинавии, Балтии, Польши, Румынии. Это страны, где война как раз идет рядом", - заметил он.

Что касается стран, находящихся на более дальнем расстоянии от РФ, то по мнению Ландсбэргиса, говорить об этом (агрессии РФ - ред.) еще рано.

В то же время он подчеркнул, что два месяца назад почти никто не говорил, что настоящая война может прийти в НАТО, а данный вопрос вызвал мало дебатов. Однако, сейчас такой сценарий рассматривается на порядок активнее, в частности в Швеции, Польше, Эстонии.

"Министр обороны Германии заявил: 5-7 лет, нужно подготовиться к войне. Это от Германии. И это от левоцентристской партии. Если подумать, это достаточно сильное заявление. Я имею в виду, что мы видим сдвиги, и где оно остановится, увидим ", - подытожил Ландсбэргис.