Министр обороны Германии заявил о вероятной войне РФ с НАТО: когда это может произойти

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Tagesspiegel .

Как отметил чиновник, пока он не считает вероятным нападение РФ (на НАТО - ред.). В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - сказал Писториус.

Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.