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Министр обороны Германии заявил о вероятной войне РФ с НАТО: когда это может произойти

Германия, Пятница 19 января 2024 10:44
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Министр обороны Германии заявил о вероятной войне РФ с НАТО: когда это может произойти Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Tagesspiegel.

Как отметил чиновник, пока он не считает вероятным нападение РФ (на НАТО - ред.). В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - сказал Писториус.

Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее сегодня немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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