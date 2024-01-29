У МЗС Литви розповіли, чому в Європі почали говорити про загрозу нападу Росії

У країнах, які мають кордон та історію із Росією, починають дивитися на нові можливі загрози війни. Дана ситуація склалась на тлі питань щодо можливості стримання країни-агресора та переходу бойових дій на західні території.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Це нове пробудження. Я маю на увазі, що у 2022 році ми були вражені війною. Але ідея полягала у тому, що її може стримати Україна", - зазначив він.
Ландсбергіс зауважив, що оптимізму в поразці РФ додавало забезпечення України відповідною для відбиття агресії технікою. Втім, наразі "усі знову прокидаються до справжньої реальності", ставлячи питання про можливість стримання російських окупантів.
За словами міністра закордонних справ Литви, таке питання постало на тлі "Путінського інтересу".
"Справді, коли бачиш таку людину, як він, він впевнений, що в нього є час. Йому начхати на людей. І розуміння того, що війна не десь далеко. Для країн Скандинавії, Балтії, Польщі, Румунії. Це країни, де війна якраз іде поряд", - зауважив він.
Що стосується країн, які знаходяться на більш далекій відстані від РФ, то за думкою Ландсбергіса, говорити про це (агресію РФ - ред.) ще зарано.
Водночас він підкреслив, що, два місяці тому майже ніхто не говорив, що справжня війна може прийти до НАТО, а дане питання викликало мало дебатів. Втім наразі такий сценарій розглядається на порядок активніше, зокрема у Швеції, Польщі, Естонії.
"Міністр оборони Німеччини заявив: 5-7 років, потрібно підготуватися до війни. Це від Німеччини. І це від лівоцентристської партії. Якщо подумати, це досить сильна заява. Я маю на увазі, що ми бачимо зрушення, і де воно зупиниться, побачимо", - підсумував Ландсбергіс.
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.
Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.
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