В МИД Канады намекнули, что арестуют Нетаньяху по ордеру МУС

Канада является государством-основателем Международного уголовного суда (МУС). В этой связи страна будет выполнять все его решения.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Канада - государство-основатель Международного уголовного суда. Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого, нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств, в соответствии с Римским статутом", - сказала глава канадского МИД.

Также Жоли добавила, что ситуация в Газе является катастрофической. Слишком много детей и женщин были убиты. Кроме того, она подчеркнула, что заложники должны быть освобождены.

"Именно поэтому нужно перемирие и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно", - резюмировала министр.