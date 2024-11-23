В МИД Канады намекнули, что арестуют Нетаньяху по ордеру МУС
Канада является государством-основателем Международного уголовного суда (МУС). В этой связи страна будет выполнять все его решения.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Канада - государство-основатель Международного уголовного суда. Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого, нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств, в соответствии с Римским статутом", - сказала глава канадского МИД.
Также Жоли добавила, что ситуация в Газе является катастрофической. Слишком много детей и женщин были убиты. Кроме того, она подчеркнула, что заложники должны быть освобождены.
"Именно поэтому нужно перемирие и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно", - резюмировала министр.
Что предшествовало
Напомним, в четверг 21 ноября, МУС отклонил жалобы Израиля на юрисдикцию суда по ситуации в Палестине и выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза обязаны выполнять ордер МУС об аресте премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он подчеркнул, что такое решение не является просто политическим.
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