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Ордер МУС на арест Нетаньяху является обязательным для всех стран Евросоюза, - Боррель

Четверг 21 ноября 2024 17:56
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Ордер МУС на арест Нетаньяху является обязательным для всех стран Евросоюза, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое решение не просто политическое.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - отметил он, находясь с визитом в Иордании.

Он добавил, что решение суда по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и экс-министру обороны Йоаву Галанту является "обязательным" для стран ЕС, поскольку они являются членами МУС.

Как отметил Боррель, трагедия в Секторе Газа должна прекратиться, а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы действовать в рамках "апокалиптической ситуации".

Ордер на арест Нетаньяху

Напомним, сегодня Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Суд считает, что Нетаньяху и Галант виновны в "преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года". Речь о тяжелой ситуации в Секторе Газа после того, как туда вошли израильские солдаты.

В Израиле уже резко раскритиковали такое решение суда. В частности, президент Израиля Исаак Герцог отметил, что таким образом правосудие превратилось "в живой щит для преступлений ХАМАС".

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Евросоюз МКС Нетаньяху Израиль Жозеп Боррель
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