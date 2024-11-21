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Грозит ли Нетаньяху международная изоляция из-за ордера на арест МУС: объяснение политолога

Четверг 21 ноября 2024 21:46
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Грозит ли Нетаньяху международная изоляция из-за ордера на арест МУС: объяснение политолога Фото: Биньямину Нетаньяху (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это может свидетельствовать о настроениях на организованную делегитимацию Израиля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеев Ханин.

Ханин напомнил, что история с ордерами длится больше года, и именно поэтому вердикт МКС не стал неожиданностью. Однако то, что в одном списке оказались Нетаньяху и главари ХАМАС может свидетельствовать о настроениях на организованную делегитимацию Израиля.

По мнению эксперта, для таких действий юридических оснований пока нет, а ни один юрист по международному праву не готов был подписаться под подобными заявлениями.

"Все эти структуры, в том числе ООН, которые были созданы, чтобы предотвращать преступления против человечества… На практике там задают тон диктаторские режимы. Это политический демарш, чтобы поддержать террористов и ослабить статус государства Израиль. Ввести санкции против политического и военного руководства, конкретно против премьера и уволенного Галанта", - заявил Ханин.

При этом Ханин не видит угроз для международной изоляции Нетаньяху . Он считает, что, несмотря на заявление Жозепа Борреля, Израиль давно общается не с "брюссельской бюрократией", а с конкретными европейскими партнерами, такими как Великобритания, Германия и т.д.

"На сегодняшний день нет никаких причин считать, что эти серьезные субъекты, задающие тон в международной повестке дня, будут придерживаться такого абсурдного решения", - отметил он.

Ордеры на арест Нетаньяху и Галанта

Сегодня Международный уголовный судвыдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта .

По мнению МКС, чиновники виновны в "военных преступлениях" на территории Сектора Газа. В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, все страны Евросоюза должны выполнять такое решение , поскольку они ратифицировали Римский устав.

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Подробно о том, что означает ордер МКС на Нетаньяхе и могут ли арестовать премьера Израиля - читайте в материале РБК-Украина .

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МКС Нетаньяху Израиль
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