У МЗС Канади натякнули, що арештують Нетаньяху за ордером МКС

Канада є державою-засновницею Міжнародного кримінального суду (МКС). У зв'язку з цим, країна буде виконувати всі його рішення.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту", - сказала глава канадського МЗС.

Також Жолі додала, що ситуація в Газі є катастрофічною. Надто багато дітей та жінок були вбиті. Крім того, вона наголосила, що заручники мають бути звільнені.

"Саме тому потрібно перемир'я і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно", - резюмувала міністр.