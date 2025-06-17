Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу встретиться с чиновниками Ирана, - СМИ

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут на этой неделе обсудить с иранцами ядерную сделку.

По данным неназванного источника NYT, президент США Дональд Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу встречу с Ираном.

Издание уточняет, что если Вэнс и Уиткофф действительно встретятся с иранцами, то их собеседником, скорее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Именно Арагчи сыграл ключевую роль в заключении ядерной сделки с администрацией Барака Обамы в 2015 году и знает все детали обширного ядерного комплекса Ирана. Глава иранского МИД уже продемонстрировал свою открытость к ядерной сделке.

В свою очередь Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что встретиться с Арагчи на этой неделе может только Уиткофф. Цель встречи - обсудить дипломатическую инициативу, касающуюся ядерной сделки и прекращения войны между Израилем и Ираном.

"Встреча с иранцами на этой неделе находится на стадии рассмотрения", - подчеркнул источник издания.

По словам чиновника, наличие у США бомб, которые способны уничтожить подземный ядерный объект Ирана в Фордо - это ключевой рычаг давления на Иран.

"Они действительно хотят вести переговоры. Но мы не знаем, были ли они полностью поставлены на колени, чтобы понять, что для того, чтобы сохранить страну, они должны вести переговоры? И если предположить, что они дойдут до этого, есть ли какой-то уровень обогащения, который вы бы им разрешили?" - добавил источник Axios.