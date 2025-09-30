МИД и разведка Украины провели эвакуацию из Газы: спасены десятки людей
Министерство иностранных дел совместно с Главным управлением разведки провели эвакуацию людей из Сектора Газа. Среди них - десятки украинцев и палестинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X и ГУР в Telegram.
По словам Сибиги, из Газы вывезли 48 граждан Украины, среди которых 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев - членов украинских семей.
"Эвакуация проходила в зоне активных боевых действий. Двое эвакуированных - 26-летний гражданин Украины и 58-летний палестинец - имели ранения. Медицинские специалисты ГУР оказали им необходимую помощь", - уточнил он.
Самолет с эвакуированными людьми прибыл в Кишинев. Оттуда они вернутся в Украину.
Сибига поблагодарил Израиль, Иорданию и Молдову за содействие в логистике, транзите и предоставлении разрешений.
Детали от ГУР
В разведке уточнили, что операция по эвакуации из Сектора Газа была крайне сложной, поскольку там критически ухудшилась ситуация с безопасностью.
Фото: эвакуация из Сектора Газа (t.me/DIUkraine)
Планируется, что эвакуированные граждане вернуться в Украину из Кишинева на автобусах.
"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались в живых. Когда узнали об эвакуации, сразу решили - поедем домой. Я родом из Полтавщины - там живет моя мама. Наконец-то увидимся. Я благодарю Украину, нашего президента (Владимира Зеленского - ред.), ГУР и всех тех, кто присоединился к нашему спасению. Они сохранили нашу жизнь", - отметила Людмила, которую удалось вывезти из Газы.
Война Израиля с ХАМАС
Напомним, на территории Сектора Газа несколько недель назад возобновились активные боевые действия. Израиль начал наступление на крупнейший город палестинского анклава - Газу.
Вчера, 29 сентября, президент США Дональд Трамп публично представил свой мирный план по Сектору Газа из 20 пунктов. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился его реализовать.
Теперь все зависит от ХАМАС. Трамп заявил, что дал боевикам на ответ 3-4 дня. Он пригрозил, что если ответа не будет или они отклонят предложение, террористов ждет очень печальный конец.