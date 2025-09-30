МЗС і розвідка України провели евакуацію з Гази: врятовано десятки людей
Міністерство закордонних справ спільно з Головним управлінням розвідки провели евакуацію людей із Сектора Газа. Серед них - десятки українців і палестинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X і ГУР в Telegram.
За словами Сибіги, з Гази вивезли 48 громадян України, серед яких 14 жінок і 16 дітей, а також 9 палестинців - членів українських сімей.
"Евакуація проходила в зоні активних бойових дій. Двоє евакуйованих - 26-річний громадянин України та 58-річний палестинець - мали поранення. Медичні фахівці ГУР надали їм необхідну допомогу", - уточнив він.
Літак з евакуйованими людьми прибув до Кишинева. Звідти вони повернуться в Україну.
Сибіга подякував Ізраїлю, Йорданії та Молдові за сприяння в логістиці, транзиті та наданні дозволів.
Деталі від ГУР
У розвідці уточнили, що операція з евакуації із Сектору Газа була дуже складною, оскільки там критично погіршилася безпекова ситуація.
Фото: евакуація із Сектору Газа (t.me/DIUkraine)
Планується, що евакуйовані громадяни повернуться в Україну з Кишинева автобусами.
"Півтора місяці ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, слава Богу, що всі, хто залишилися живими. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили - поїдемо додому. Я родом із Полтавщини - там живе моя мама. Я дякую Україні, нашому президенту (Володимиру Зеленському - ред.), ГУР та всім тим, хто приєднався до нашого порятунку. Вони зберегли наше життя", - наголосила Людмила, яку вдалося вивезти з Гази.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, на території Сектора Газа кілька тижнів тому поновилися активні бойові дії. Ізраїль почав наступ на найбільше місто палестинського анклаву - Газу.
Учора, 29 вересня, президент США Дональд Трамп публічно представив свій мирний план щодо Сектора Гази з 20 пунктів. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився його реалізувати.
Тепер усе залежить від ХАМАС. Трамп заявив, що дав бойовикам на відповідь 3-4 дні. Він пригрозив, що якщо відповіді не буде або вони відхилять пропозицію, терористів чекає дуже сумний кінець.