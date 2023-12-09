МИД Эстонии поможет найти быстрое решение проблемы на польско-украинской границе

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Польские пограничные переходы используются, в частности, для доставки жизненно важной гуманитарной и оборонной помощи, а также для транспортировки товаров, которые подпитывают экономику Украины. Поэтому Эстония готова внести свой вклад в поиск быстрого решения", - заявил он.

Блокада границы

Польские перевозчики начали блокаду трех пунктов пропуска в начале ноября. Блокада уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. В начале декабря к блокаде присоединились перевозчики Словакии.

По мнению экспертов, российские спецслужбы, вероятно, причастны к блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками.

Подробнее о блокаде границы читайте в материале РБК-Украина "Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины".

Также добавим, что государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

Помимо этого послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.

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