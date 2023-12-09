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МЗС Естонії допоможе знайти швидке вирішення проблеми на польсько-українському кордоні

Субота 09 грудня 2023 19:12
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МЗС Естонії допоможе знайти швидке вирішення проблеми на польсько-українському кордоні Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія готова допомогти знайти швидке вирішення проблеми на польсько-українському кордоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підживлюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення", - заявив він.

Блокада кордону

Польські перевізники розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на початку листопада. Блокада вже вплинула на обсяги імпорту продуктів із Європи. На початку грудня до блокади приєдналися перевізники Словаччини.

На думку експертів, російські спецслужби, ймовірно, причетні до блокади кордону з Україною польськими перевізниками.

Детальніше про блокаду кордону читайте у матеріалі РБК-Україна "Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники і чому блокують фури з України".

Також додамо, що державний бюджет України за листопад 2023 року втратив 9,3 млрд гривень надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею.

Крім того, посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною.

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