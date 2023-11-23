Блокада границы с Польшей уже сократила импорт продуктов из Европы: возможен ли дефицит

Начавшаяся 7 ноября блокада границы Польши с Украиной уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. Товары будут дорожать, а определенные позиции могут исчезнуть с полок магазинов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Олег Хоменко, генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Ситуация на границе критическая, тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей", - сказал он.

Как отметил Хоменко, сейчас мы имеем блокировку в угоду определенным частным интересам некоторых польских перевозчиков. "Такие перебои с поставками на одной из главных транспортных артерий ни к чему хорошему не приведут. Кроме того, каждый день простоя имеет свою стоимость, в частности оплата труда работников, и существенное похолодание приводит к еще большим дополнительным затратам, которые в конечном счете повлияют на стоимость продукции, ну и конечно, за это заплатят конечные потребители", - пояснил гендиректор УКАБ.

По его словам, в целом трудно оценить все последствия и общий ущерб от разрыва этой логистической цепочки, поскольку в современном мире, особенно в условиях войны в нашей стране, любая задержка с поставками может очень дорого стоить.

Возможен дефицит некоторых продуктов в Украине

Хоменко сообщил, что в настоящее время существенного дефицита среди продукции не наблюдается, однако польские производители молочных, мясных продуктов и яиц в последнее время хорошо представлены на прилавках супермаркетов Украины и отслеживалась положительная динамика потребительских предпочтений таких продуктов.

"Поэтому блокировка прохождения границы может привести к исчезновению определенных позиций товаров на полках в магазинах. Повторюсь, что от этого страдают как польские, так и украинские производители", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Украина самостоятельно производит большинство продуктов питания для удовлетворения собственного спроса, поэтому продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает.

"В этой ситуации страдает украинский аграрный производитель, который в условиях низких цен на выращенную продукцию и дорогую логистику вынужден еще и дополнительно оплачивать простои автомобилей на границах. Также следует помнить, что Украина производит в разы больше продовольствия, чем потребляет и именно экспорт продукции АПК является важной составляющей поступления средств в государственный бюджет. Поэтому подобное продолжение блокирования границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности нашей страны и нужно оперативно принимать необходимые меры для урегулирования ситуации", - добавил гендиректор УКАБ.

Блокада границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта - 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта ", - отметили в НБУ.