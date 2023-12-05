Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Как сообщает издание, в Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Брити Кикас, в Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено ближайшим иногда в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", - рассказала изданию Кикас.

Отметим, что в дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.

По словам пресс-секретаря МИД, Эстония продолжит свои усилия по поиску решения с новым польским правительством.

"У министра иностранных дел Маргуса Цахкны состоялась беседа с бывшим министром иностранных дел Польши Йоханнесом Рау. Кроме того, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин, где этот вопрос будут обязательно обсуждаться", - отметила Кикас.

Представительница эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался и на встрече Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник, 4 декабря.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 5 декабря движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

РБК-Украина ранее побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более чем на 20 км. Подробнее об этом - в нашем материале.