В МИД Чехии назвали заморозку российских активов актом самообороны

Представитель чешского правительства пояснил, что включение в санкционный список госагенства РФ, управляющее недвижимостью в Чехии, приведет к тому, что россияне не смогут использовать деньги от аренды для убийства украинцев.

"Для нас это акт самообороны. Россия ведет захватническую войну в Украине, она нанесла нам невероятные проблемы – посмотрите на стоимость электроэнергии и газа, какая инфляция – нам пришлось позаботиться о полумиллионе беженцев и все через Путина", - рассказал Липовский.

Он добавил, что Чехия должна сделать все, чтобы Украина отстояла свою территориальную целостность в войне с Россией и принцип, что границы в Европе не могут быть изменены силой.

Отмечается, что в переговорах по 12-му пакету санкций ЕС чешская дипломатия продвигает решение с сильнейшим экономическим давлением на Россию и предлагает, например, ограничения на передвижение дипломатов РФ по Европе.

Конфискация российских активов

15 ноября стало известно, что Чехия одобрила замораживание российской государственной собственности в стране. Липовский отметил, что таким образом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.