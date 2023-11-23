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В МЗС Чехії назвали замороження російських активів актом самооборони

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація не повинна мати справу з майном, яке вона має в Чехії, для Праги це акт самооборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cesky rozhlas.

Представник чеського уряду пояснив, що включення до санкційного списку держагенства РФ, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

"Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція – нам довелося подбати про півмільйона біженців і все через Путіна", - розповів Ліпавський. 

Він додав, що Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою. 

Зазначається, що у переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним тиском на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування дипломатів РФ Європою.    

Конфіскація російських активів

15 листопада, стало відомо, що Чехія схвалила заморожування російської державної власності в країні. Ліпавський зазначав, що таким чином комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

 

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