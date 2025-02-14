Ермак рассказал, о чем говорил с Келлогом
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог обсудили пути для достижения мира. Также темой переговоров было продолжение помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.
Как отметил руководитель ОП, главная тема разговора - координация совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира.
Фото: Ермак и Келлог встретились в Мюнхене (t.me/ermaka2022)
"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать - контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наш общий долг - сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное", - подчеркнул он.
Ермак и Келлог также обсудили продолжение поддержки Украины. Руководитель ОП добавил, что это вопрос безопасности не только для Украины, но и для Европы и мира, а помогать Украине сейчас гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже.
"Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину", - сообщил Ермак.
Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится три дня, до 16 февраля.
Президент Владимир Зеленский уже успел сделать первые заявления для представителей СМИ на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу со спецпредставителем США Китом Келлогом.
Ожидается, что сегодня Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
РБК-Украина также собрало главное с первого дня Мюнхенской конференции - в отдельном материале.
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