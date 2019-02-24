Мюллер попросив суд врахувати тяжкість злочинів Манафорта

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Вирок Манафорту буде оголошено 13 березня

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта при оголошенні йому вироку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на меморандум Мюллера для суду.

Як повідомляється, у своєму меморандумі для суду, який веде справу колишнього глави передвиборної кампанії Дональда Трампа, Мюллер назвав Манафорта злочинцем, що "неодноразово і нахабно" порушував закон.

"Він (Манафорт, - ред.) здійснював злочини в той час, як йому вперше пред'явили звинувачення в жовтні 2017 року і, що примітно, продовжив після висунення звинувачень", - йдеться в меморандумі.

Також Мюллер зазначив, що у Манафорта є додаткові злочини, а саме лжесвідчення і неправдиві заяви після укладення угоди про визнання провини.

За словами спецпрокурора, покарання повинне враховувати всю серйозність цих порушень. Вирок колишньому главі передвиборної кампанії Трампа мають оголосити 13 березня 2019.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який веде справу про втручання у вибори американського президента в 2016, не оголосить про результати розслідування.

Як писало РБК-Україна, окружний прокурор штату Нью-Йорк Сайрус Ванс готує обвинувачення від імені штату проти колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта на випадок, якщо президент США помилує його на федеральному рівні.