Прокурор Нью-Йорку висуне звинувачення проти Манафорта, якщо його помилує Трамп

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Нью-йоркський прокурор готує справу проти Манафорта за низкою податкових та інших звинувачень

Окружний прокурор штату Нью-Йорк Сайрус Ванс готує звинувачення від імені штату проти колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта на випадок, якщо президент США помилує його на федеральному рівні. Про це повідомили обізнані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією співрозмовників видання, нью-йоркський прокурор має намір подати низку податкових та інших звинувачень проти Манафорта як своєрідну страховку на той випадок, якщо президент США помилує колишнього помічника.

8 березня Манафортові мають оголосити вирок у федеральному суді штату Вірджинія, за яким він може отримати до 24 років ув'язнення та штраф до 24 мільйонів доларів.

Крім того, 13 березня вирок екс-помічникові Трампа оголосять у суді у Вашингтоні, де розглядались інші звинувачення проти нього.

Президент США Дональд Трамп раніше називав слідство під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера упередженим та покликаним дискредитувати його перемогу на президентських виборах у США 2016 року.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-голови передвиборчої кампанії президента США Пола Манафорта за фінансові злочини.