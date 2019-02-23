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У Мін'юсті США спростували завершення Мюллером справи про втручання у вибори США

Новини » Політика    23.02.2019 - 03:57
У Мін'юсті США спростували завершення Мюллером справи про втручання у вибори США
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Поширена раніше інформація не відповідає дійсності

Спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який веде справу про втручання у вибори американського президента в 2016, не оголосить наступного тижня про результати розслідування. Про це повідомив високопоставлений чиновник Мін'юсту, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він підкреслив, що поширена раніше інформація про терміни оголошення результатів розслідування не відповідає дійсності.

"Будь-які повідомлення про те, що спецпрокурор представить звіт Мін'юсту наступного тижня, не відповідають дійсності", - заявив представник міністерства.

Раніше ЗМІ повідомили, що Мін'юст США наступного тижня має оголосити про завершення складання доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, присвяченого втручання РФ у президентські вибори 2016 року.

За законом, Мюллер повинен передати звіт генпрокуророві. Як повідомляв CNN, невідомо, які відомості з нього передані Конгресу або громадськості. Спецпрокурор і Міністерство юстиції цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, окружний прокурор штату Нью-Йорк Сайрус Ванс готує обвинувачення від імені штату проти колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта на випадок, якщо президент США помилує його на федеральному рівні.

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