Главная » Бизнес » Tech

МВД запустило приложение 112 Ukraine: экстренная помощь доступна даже без связи

Четверг 18 декабря 2025 16:11
МВД запустило приложение 112 Ukraine: экстренная помощь доступна даже без связи
Автор: Павел Колесник

Министерство внутренних дел Украины представило официальный мобильный сервис экстренной помощи "112 Ukraine". Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Когда "112 Ukraine" будет особенно полезным:

  • В подвалах или укрытиях с Wi-Fi, но без сотового покрытия
  • В зонах со слабым или нестабильным сигналом
  • Во время аварий и сбоев в работе мобильных сетей.

Стоит отметить, что перед работой с приложением необходимо пройти авторизацию.

МВД планирует добавлять новые функции, в частности возможность вызова на жестовом языке, чтобы сделать сервис доступным для всех пользователей.

Приложение 112 позволяет получить помощь при любых условиях, даже если другие каналы связи недоступны.

Все персональные данные защищены. Сервис соответствует государственным стандартам кибербезопасности, а данные используются только для обработки экстренных вызовов.

Скачать 112 Ukraine можно на устройства с iOS и Android.

Скриншот

Ранее мы писали, что владельцам индивидуальных автономеров объяснили, почему их нельзя использовать для поездок за границу.

А еще у нас есть материал о том, что экс-глава МВД времен Януковича предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

Также напомним, что в МВД назвали количество укрытий в Украине, которые могут вместить около половины населения.

