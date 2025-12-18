МВД запустило приложение 112 Ukraine: экстренная помощь доступна даже без связи

Министерство внутренних дел Украины представило официальный мобильный сервис экстренной помощи "112 Ukraine". Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко .

Скачать 112 Ukraine можно на устройства с iOS и Android .

Все персональные данные защищены. Сервис соответствует государственным стандартам кибербезопасности, а данные используются только для обработки экстренных вызовов.

Приложение 112 позволяет получить помощь при любых условиях, даже если другие каналы связи недоступны.

МВД планирует добавлять новые функции, в частности возможность вызова на жестовом языке, чтобы сделать сервис доступным для всех пользователей.

Стоит отметить, что перед работой с приложением необходимо пройти авторизацию .

Когда "112 Ukraine" будет особенно полезным:

Ранее мы писали, что владельцам индивидуальных автономеров объяснили, почему их нельзя использовать для поездок за границу.

А еще у нас есть материал о том, что экс-глава МВД времен Януковича предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

Также напомним, что в МВД назвали количество укрытий в Украине, которые могут вместить около половины населения.