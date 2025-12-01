Экс-главу МВД времен Януковича будут судить за госизмену: что ему грозит

ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора завершило досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел, который работает в интересах государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, он системно совершал преступления против национальной безопасности Украины и оправдывал агрессию РФ. Обвинительный акт направлен в суд. Судя по материалам следствия, речь идет о Виталии Захарченко.

В чем его подозревают

Сразу после полномасштабного вторжения в 2022 году обвиняемый звонил украинским чиновникам и предлагал подписать с РФ так называемый "договор о дружбе и защите".

Фактически это означало добровольную сдачу территорий врагу в обмен на "высокие должности". Он подчеркивал, что действует от имени руководства РФ.

Следствие также установило, что в 2017-2023 годах экс-министр активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрывную деятельность против Украины.

На странице в соцсетях он также размещал материалы вроде "Неонацистская диктатура под информационным прикрытием", "Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины" и др. Эти публикации создавали идеологическую основу для российской агрессии и наносили ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

С марта по апрель 2022 года бывший чиновник обнародовал на YouTube-канале около 30 видео под названием "Виталий Захарченко - дайджест текущих событий в Украине". В них он оправдывал агрессию РФ, искажал исторические факты и повторял пропагандистские тезисы. Аналогичный контент публиковал в Instagram.

Также он появлялся в пропагандистских российских эфирах - в частности, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" 5 июня 2022 года и во время заседания Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции 27 декабря 2023 года. Там он оправдывал действия РФ и утверждал, что агрессия якобы была "вынужденной".

Что экс-министру грозит

Следствие проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Экс-министру инкриминируют государственную измену, государственную измену в условиях военного положения и оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.

Максимальное наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый скрывается в РФ и продолжает антиукраинскую деятельность.