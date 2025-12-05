Имеете индивидуальный автономер? В МВД объяснили, почему с ним нельзя ехать за границу

Владельцы авто в Украине могут заказать индивидуальный номерной знак (ИНЗ), но пользоваться им разрешено только внутри страны. Для международных поездок такие знаки не подходят и не признаются за пределами Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Почему ИНЗ не работают за границей

Индивидуальный номерной знак является дополнительным - он не заменяет стандартные государственные номерные знаки, выданные при регистрации автомобиля.

Для участия в международном дорожном движении нужны именно обычные номера, соответствующие требованиям международных договоров. Если автомобиль с ИНЗ выезжает за границу, перед поездкой необходимо установить стандартные номерные знаки.

На какие транспортные средства можно установить ИНЗ

Согласно приказу МВД №174, индивидуальные номера можно изготовить для:

легковых авто;

грузовиков;

автобусов;

мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Прицепы, полуприцепы и прицепы-дачи права на ИНЗ не имеют.

Как получить индивидуальный номерной знак

ИНЗ можно заказать:

через онлайн-сервис "Кабинет водителя";

или в территориальном сервисном центре МВД.

Комбинация на ИНЗ должна быть уникальной и содержать:

для легковых авто - от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр;

для мотоциклов - от 3 до 6 символов.

После изготовления владелец должен обратиться в сервисный центр для перерегистрации авто - в техпаспорт добавляется отметка об ИНЗ.

Что делать перед поездкой за границу

Водителям, которые имеют индивидуальные номерные знаки и планируют путешествие за пределы Украины, советуют заранее установить стандартные номера, выданные при регистрации. Это поможет избежать проблем с правоохранителями и соответствовать международным требованиям движения.

Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ведомства.