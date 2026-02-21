Готовитесь к практическому экзамену на права? В каких сервисных центрах МВД обновили маршруты
Будущих водителей, которые готовятся к сдаче практического экзамена, предупредили об обновлении маршрутов в некоторых территориальных сервисных центрах МВД. С изменениями, которые произошли в Киеве и нескольких областях, можно ознакомиться онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Украины.
Читайте также: Самая частая ошибка на практическом экзамене: о чем никак нельзя забывать будущим водителям
Главное:
- Актуализация маршрутов: схемы сдачи практических экзаменов для будущих водителей обновляют с учетом изменений на дорогах и требований безопасности.
- География обновлений: маршруты практических экзаменов обновили в шести территориальных сервисных центрах МВД (в Киеве и еще двух областях).
- Расширение возможностей: в некоторых сервисных центрах количество маршрутов увеличили.
- Доступная подготовка: актуальные маршруты в разных ТСЦ МВД кандидаты в водители могут изучить заранее (они размещены онлайн).
Что нужно для успешной сдачи экзамена
Украинцам напомнили, что практический экзамен - финальный этап перед получением водительского удостоверения.
При этом для его успешной сдачи кандидаты в водители должны:
- уверенно управлять транспортным средством;
- хорошо ориентироваться в дорожной обстановке и в ее изменениях.
"Именно поэтому в сервисных центрах МВД регулярно обновляют и утверждают маршруты для сдачи практических экзаменов - с учетом актуальной организации дорожного движения и требований безопасности", - объяснили в ГСЦ МВД.
Как сдаются практические экзамены во время войны
Кандидатам в водители сообщили, что во время действия военного положения практические экзамены сдаются в один этап:
- для категорий А1, А и В1 - на автодроме (площадке);
- для категорий В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE - на дорогах общего пользования в соответствии с утвержденными маршрутами.
Вместе с тем до сдачи экзаменов будущим водителям советуют уделить особое внимание изучению Правил дорожного движения (ПДД) и отработке практических навыков вождения.
Где найти актуальные маршруты перед экзаменом
В ГСЦ МВД отметили, что в целом обновление маршрутов направлено:
- на совершенствование экзаменационного процесса;
- на повышение уровня безопасности дорожного движения;
- на создание комфортных условий для кандидатов в водители.
Важно, что обновленные маршруты можно найти онлайн - они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД.
Это позволяет кандидатам в водители ознакомиться со схемами движения, описанием и особенностями каждого из них заранее.
Кроме того, это позволяет лучше подготовиться к проверке практических навыков - учесть особенности дорожной инфраструктуры (сложных перекрестков, пешеходных переходов, участков с интенсивным движением) и увереннее чувствовать себя за рулем во время сдачи экзамена.
Где обновили маршруты в Киеве
Гражданам, которые планируют сдавать практический экзамен в Киеве, рассказали, что маршруты для его сдачи были обновлены в территориальном сервисном центре МВД №8042 (ул. Мрии, 19).
"Их количество увеличено с 9 до 15", - уточнили в пресс-службе ГСЦ.
Где обновили маршруты в Винницкой области
В Винницкой области маршруты были обновлены:
- в территориальном сервисном центре (ТСЦ) МВД №0541 в городе Винница (ул. Ботаническая, 24) - там было обновлено и утверждено 25 новых маршрутов для сдачи практического экзамена;
- в ТСЦ МВД №0542 в городе Гайсин (ул. Южная, 67);
- в ТСЦ МВД №0543 в городе Шаргород (ул. Героев Майдана, 224).
"Обновленные маршруты учитывают актуальные изменения дорожной инфраструктуры, позволяют равномерно распределять транспортные потоки и обеспечивают объективную проверку практических навыков кандидатов в водители", - отметили в ГСЦ МВД.
Где обновили маршруты в Черкасской области
В Черкасской области обновление маршрутов произошло:
- в ТСЦ МВД №7141 в городе Черкассы (ул. Леси Украинки, 21);
- в ТСЦ МВД №7142 в Родниковском сельском совете в Уманском районе (автодорога "Киев - Одесса", 203 км, 800 м, дом б/н).
"Маршруты разработаны с учетом требований безопасности и предусматривают проверку базовых навыков управления транспортным средством в реальных условиях дорожного движения", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, где можно сдавать практический экзамен по вождению, сколько это стоит и когда экзамен считается несданным.
Кроме того, мы объясняли, какое авто можно выбрать для практического экзамена на права.
Читайте также, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.