ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Готовитесь к практическому экзамену на права? В каких сервисных центрах МВД обновили маршруты

Суббота 21 февраля 2026 07:30
UA EN RU
Готовитесь к практическому экзамену на права? В каких сервисных центрах МВД обновили маршруты В некоторых ТСЦ МВД обновили маршруты практических экзаменов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Будущих водителей, которые готовятся к сдаче практического экзамена, предупредили об обновлении маршрутов в некоторых территориальных сервисных центрах МВД. С изменениями, которые произошли в Киеве и нескольких областях, можно ознакомиться онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Украины.

Читайте также: Самая частая ошибка на практическом экзамене: о чем никак нельзя забывать будущим водителям

Главное:

  • Актуализация маршрутов: схемы сдачи практических экзаменов для будущих водителей обновляют с учетом изменений на дорогах и требований безопасности.
  • География обновлений: маршруты практических экзаменов обновили в шести территориальных сервисных центрах МВД (в Киеве и еще двух областях).
  • Расширение возможностей: в некоторых сервисных центрах количество маршрутов увеличили.
  • Доступная подготовка: актуальные маршруты в разных ТСЦ МВД кандидаты в водители могут изучить заранее (они размещены онлайн).

Что нужно для успешной сдачи экзамена

Украинцам напомнили, что практический экзамен - финальный этап перед получением водительского удостоверения.

При этом для его успешной сдачи кандидаты в водители должны:

  • уверенно управлять транспортным средством;
  • хорошо ориентироваться в дорожной обстановке и в ее изменениях.

"Именно поэтому в сервисных центрах МВД регулярно обновляют и утверждают маршруты для сдачи практических экзаменов - с учетом актуальной организации дорожного движения и требований безопасности", - объяснили в ГСЦ МВД.

Как сдаются практические экзамены во время войны

Кандидатам в водители сообщили, что во время действия военного положения практические экзамены сдаются в один этап:

  • для категорий А1, А и В1 - на автодроме (площадке);
  • для категорий В, ВЕ, С, С1, СЕ, D, D1, DE - на дорогах общего пользования в соответствии с утвержденными маршрутами.

Вместе с тем до сдачи экзаменов будущим водителям советуют уделить особое внимание изучению Правил дорожного движения (ПДД) и отработке практических навыков вождения.

Где найти актуальные маршруты перед экзаменом

В ГСЦ МВД отметили, что в целом обновление маршрутов направлено:

  • на совершенствование экзаменационного процесса;
  • на повышение уровня безопасности дорожного движения;
  • на создание комфортных условий для кандидатов в водители.

Важно, что обновленные маршруты можно найти онлайн - они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД.

Это позволяет кандидатам в водители ознакомиться со схемами движения, описанием и особенностями каждого из них заранее.

Кроме того, это позволяет лучше подготовиться к проверке практических навыков - учесть особенности дорожной инфраструктуры (сложных перекрестков, пешеходных переходов, участков с интенсивным движением) и увереннее чувствовать себя за рулем во время сдачи экзамена.

Где обновили маршруты в Киеве

Гражданам, которые планируют сдавать практический экзамен в Киеве, рассказали, что маршруты для его сдачи были обновлены в территориальном сервисном центре МВД №8042 (ул. Мрии, 19).

"Их количество увеличено с 9 до 15", - уточнили в пресс-службе ГСЦ.

Где обновили маршруты в Винницкой области

В Винницкой области маршруты были обновлены:

  • в территориальном сервисном центре (ТСЦ) МВД №0541 в городе Винница (ул. Ботаническая, 24) - там было обновлено и утверждено 25 новых маршрутов для сдачи практического экзамена;
  • в ТСЦ МВД №0542 в городе Гайсин (ул. Южная, 67);
  • в ТСЦ МВД №0543 в городе Шаргород (ул. Героев Майдана, 224).

"Обновленные маршруты учитывают актуальные изменения дорожной инфраструктуры, позволяют равномерно распределять транспортные потоки и обеспечивают объективную проверку практических навыков кандидатов в водители", - отметили в ГСЦ МВД.

Где обновили маршруты в Черкасской области

В Черкасской области обновление маршрутов произошло:

  • в ТСЦ МВД №7141 в городе Черкассы (ул. Леси Украинки, 21);
  • в ТСЦ МВД №7142 в Родниковском сельском совете в Уманском районе (автодорога "Киев - Одесса", 203 км, 800 м, дом б/н).

"Маршруты разработаны с учетом требований безопасности и предусматривают проверку базовых навыков управления транспортным средством в реальных условиях дорожного движения", - подытожили в ГСЦ МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно сдавать практический экзамен по вождению, сколько это стоит и когда экзамен считается несданным.

Кроме того, мы объясняли, какое авто можно выбрать для практического экзамена на права.

Читайте также, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины Черкасская область Винницкая область Автомобильное движение Водительские права Вождение
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"