Купленные или настоящие? Как в сервисных центрах МВД разоблачают поддельные права

06:40 05.03.2026 Чт
2 мин
По каким признакам можно определить не поддельное ли водительское удостоверение?
aimg Татьяна Веремеева
Купленные или настоящие? Как в сервисных центрах МВД разоблачают поддельные права Фото: Как определить, настоящие ли водительские права (Getty Images)

Определить подлинность водительского удостоверения по фотографии или сканированной копии невозможно. Полноценно установить подлинность документа можно только во время личного визита в сервисный центр МВД или через специальную экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Читайте также: Ограничение или лишение прав? В МВД объяснили важную разницу для водителей

Как проверить документ онлайн

Самый быстрый способ выяснить, значится ли документ в базе - официальный сайт ГСЦ МВД. Для этого необходимо ввести:

  • серию и номер удостоверения;
  • дату рождения владельца.

Важно помнить, что в приложении "Дія" и в "Кабинете водителя" отображаются только те удостоверения, которые были выданы после 2013 года.

Экспертное исследование: что проверяют специалисты

Если возникают сомнения относительно физического бланка, стоит обратиться в Экспертную службу МВД. Специалисты используют технические средства, чтобы проанализировать:

  • защитные элементы - целостность голограмм и маркировки;
  • полиграфию - характеристики бланка и структуру защитных слоев;
  • вмешательство - признаки подчистки или замены персональных данных;
  • способ нанесения - сверка с официально утвержденными образцами.

Купленные или настоящие? Как в сервисных центрах МВД разоблачают поддельные права
Как происходит проверка действительности водительского удостоверения (инфографика: ГСЦ МВД)

Новые элементы защиты

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1388, современные удостоверения и свидетельства о регистрации имеют усиленную защиту. В частности, внедрена специальная маркировка защитного покрытия и QR-коды, которые мгновенно ведут на сервис проверки данных.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов гражданам советуют обращаться за консультацией по телефону: (044) 290-19-88.

Ранее РБК-Украина объясняло, в каких случаях водителя могут лишить права управления и как восстановить удостоверение после завершения срока наказания. Такое решение принимает суд, в частности за совершение ДТП или вождение в состоянии опьянения. Чтобы вернуть удостоверение, необходимо пройти медицинский осмотр и сдать экзамены в сервисном центре МВД, а проверить действие прав можно в соответствующих реестрах.

