В МВД рассказали о "сюрпризе" для оккупантов в случае прорыва на севере Украины

В случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью. При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко во время брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября.

"Логика действий Украины вынужденно оборонной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и совершения обстрелов - иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высоки (в случае вторжения с севера, - ред.), а отпор будет предоставлен непосредственно на границе", - рассказал он.

По его словам, в октябре Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко подчеркнул, что заминирование также является лишь оборонной мерой.

"Минирование - это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет предоставлен, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", - сказал Бондаренко.