ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МВД рассказали о "сюрпризе" для оккупантов в случае прорыва на севере Украины

Новина українською →
Украина, Среда 12 октября 2022 16:19
В МВД рассказали о "сюрпризе" для оккупантов в случае прорыва на севере Украины Фото: ВСУ готовы к возможному прорыву на севере Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью. При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко во время брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября.

"Логика действий Украины вынужденно оборонной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и совершения обстрелов - иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высоки (в случае вторжения с севера, - ред.), а отпор будет предоставлен непосредственно на границе", - рассказал он.

По его словам, в октябре Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко подчеркнул, что заминирование также является лишь оборонной мерой.

"Минирование - это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет предоставлен, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", - сказал Бондаренко.

Как сообщалось, прорыв или наступательные действия со стороны Беларуси или России, несмотря на массированную атаку по территории Украины в понедельник, 10 октября, не обнаружены. В частности, ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируемая.

На днях Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Также Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины. При этом МИД Беларуси успел вручить украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе