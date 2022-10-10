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Есть ли угроза прорыва на севере Украины: в Минобороны дали ответ

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Україна, Понедельник 10 октября 2022 13:49
Есть ли угроза прорыва на севере Украины: в Минобороны дали ответ Фото: есть ли угроза прорыва на севере Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прорыв или наступательные действия со стороны Беларуси или России, несмотря на массированную атаку по территории Украины в понедельник, 10 октября, не обнаружены. В частности, ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что силы обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к развитию событий.

"В приграничных регионах ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и Нацгвардии изменений не претерпела", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Ранее Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

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