Есть ли угроза прорыва на севере Украины: в Минобороны дали ответ
Прорыв или наступательные действия со стороны Беларуси или России, несмотря на массированную атаку по территории Украины в понедельник, 10 октября, не обнаружены. В частности, ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Военные добавляют, что силы обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к развитию событий.
"В приграничных регионах ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и Нацгвардии изменений не претерпела", - добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.
Ранее Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.
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