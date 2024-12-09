В МВД рассказали, сколько всего полицейских находятся непосредственно на фронте

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, некоторые подразделения уже несколько месяцев находятся непосредственно в Силах обороны. Речь о специальных подразделениях, бригаде "Ярость", и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией.

"Это тысячи полицейских - 10% от всех правоохранителей.Около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, которые находятся на линии фронта", - говорит Клименко.

В то же время он отметил, что на постоянной основе в зоне боевых действий находятся 25 тысяч правоохранителей. Они занимаются эвакуацией людей и работой на блокпостах.

"Большой спектр работ вне полицейской деятельности. 40-45 тысяч постоянно находятся в зоне боевых действий и прифронтовых регионах. И мы говорим о приграничье, где находится Государственная пограничная служба и подразделения полиции", - рассказал министр.

Он также обратил внимание на то, что в Нацполиции из 100 тысяч 25% - это женщины, а еще 17% - это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста.

"Вот теперь можно легко посчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола задействованы. Более половины Нацгвардии задействовано к выполнению боевых задач и половина Государственной пограничной службы задействована", - подчеркнул Клименко.

Подробнее о роли полиции на фронте, коммуникации министерства с ТЦК, обороте оружия и общей безопасности в стране - читайте в интервью Игоря Клименко.