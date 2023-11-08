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Россия "разыскивает" еще одного судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Фото: Серхио Херардо Угальде Годинес – судья МУС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Власти России объявили в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

О том, что Министерство внутренних дел России объявило "в розыск" судью МУС, стало известно в ночь на 8 ноября. Соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства.

Сообщается, что одним из выдавших ордер на арест Владимира Путина был судья Серхио Херардо Угальде Годинес. По какой именно уголовной статье он "разыскивается" - не уточняется.

В марте 2023 года судьи МУС Серхио Херардо Угальде Годинес (Коста-Рика) вместе с Розарио Сальваторе Айталой (Италия) и Томоко Акане (Япония) выдали ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Суд в Гааге считает, что Путин и Львова-Белова имеют связь с совершением военного преступления, связанного с незаконной депортацией людей из Украины в Россию, включая детей.

Ордер на арест российского диктатора

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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