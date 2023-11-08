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Росія "розшукує" ще одного суддю МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Фото: Серхіо Херардо Угальде Годінес - суддя МКС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Росії оголосила у розшук суддю Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна. Відповідна картка з'явилася в базі розшуку російського відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Про те, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило "в розшук" суддю МКС, стало відомо в ніч 8 листопада. Відповідна картка з'явилася в базі розшуку російського відомства. 

Повідомляється, що одним із тих, хто видав ордер на арешт Володимира Путіна був суддя Серхіо Херардо Угальде Годінес. За якою саме кримінальною статтею він "розшукується" - не уточнюється.

У березні 2023 року судді МКС Серхіо Херардо Угальде Годінес (Коста-Ріка) разом з Розаріо Сальваторе Айталою (Італія) та Томоко Акане (Японія) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. 

Суд в Гаазі вважає, що Путін і Львова-Бєлова мають зв'язок із вчиненням воєнного злочину, пов'язаного з незаконною депортацією людей з України до Росії, включаючи дітей.

Ордер на арешт російського диктатора

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

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