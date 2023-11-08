Росія "розшукує" ще одного суддю МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Про те, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило "в розшук" суддю МКС, стало відомо в ніч 8 листопада. Відповідна картка з'явилася в базі розшуку російського відомства.

Повідомляється, що одним із тих, хто видав ордер на арешт Володимира Путіна був суддя Серхіо Херардо Угальде Годінес. За якою саме кримінальною статтею він "розшукується" - не уточнюється.

У березні 2023 року судді МКС Серхіо Херардо Угальде Годінес (Коста-Ріка) разом з Розаріо Сальваторе Айталою (Італія) та Томоко Акане (Японія) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Суд в Гаазі вважає, що Путін і Львова-Бєлова мають зв'язок із вчиненням воєнного злочину, пов'язаного з незаконною депортацією людей з України до Росії, включаючи дітей.