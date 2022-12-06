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В МВД объяснили, есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 17:13
В МВД объяснили, есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах Фото: в МВД объяснили, есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования для того, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому сегодня, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что они имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах", - отметил Монастырский.

Ранее сообщалось, что в Украине определились, что повестку территориального центра комплектования и социальной поддержки граждане не могут оспорить в суде.

Также мы писали, что в Украине мобилизация производится начиная с 24 февраля по плану. В настоящее время активизации или увеличения темпов призыва нет.

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Денис Монастырский мобилизация в Украине
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