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У МВС пояснили, чи зараз є необхідність вручати повістки на блокпостах

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 17:13
У МВС пояснили, чи зараз є необхідність вручати повістки на блокпостах Фото: у МВС пояснили, чи є зараз необхідність вручати повістки на блокпостах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні на сьогоднішній день немає потреби вручати повістки на блокпостах через велику кількість добровольців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому, в принципі , зараз немає потреби закликати когось на блокпостах", - зазначив Монастирський.

Раніше повідомлялося, що в Україні визначилися, що порядок денний територіального центру комплектування та соціальної підтримкигромадяни не можуть оскаржити в суді.

Також ми писали, що в Україні мобілізація здійснюється починаючи з 24 лютого за планом. Нині активізації чи збільшення темпів призову немає.

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Денис Монастирський мобилизация в Украине
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