У МВС пояснили, чи зараз є необхідність вручати повістки на блокпостах
В Україні на сьогоднішній день немає потреби вручати повістки на блокпостах через велику кількість добровольців.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому, в принципі , зараз немає потреби закликати когось на блокпостах", - зазначив Монастирський.
Раніше повідомлялося, що в Україні визначилися, що порядок денний територіального центру комплектування та соціальної підтримкигромадяни не можуть оскаржити в суді.
Також ми писали, що в Україні мобілізація здійснюється починаючи з 24 лютого за планом. Нині активізації чи збільшення темпів призову немає.
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