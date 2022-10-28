Украинцам запретили обжаловать повестки в судах: что известно

В Украине определились, что повестку территориального центра комплектования и социальной поддержки граждане не могут оспорить в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины.

В постановлении отмечается, что повестка не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кассационного административного суда Украины, а является лишь средством уведомления военнообязанного его прибытия в указанную дату в территориальный центр комплектования.

Дополнительно она не означает, что дальше будет обязательное заключение контракта для прохождения военной службы. В постановлении подчеркнули, что обязанность военнообязанного явиться по вызову в территориальный центр установлена не повесткой, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Теперь все суды в Украине будут учитывать выводы Верховного Суда, а значит, гражданам нет смысла обжаловать такие повестки.