В Генштабе поставили точку в вопросе расширения мобилизации
В Украине мобилизация проводится, начиная с 24 февраля, по плану. На данный момент активизации или увеличения темпов призыва нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"Мероприятия мобилизации в Украине проводятся с 24 февраля, мероприятия проводятся планово. Ежемесячно призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", - сказал он.
Он подчеркнул, что существенного увеличения, активизации проведения мобилизации в настоящее время нет.
"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", - констатировал Громов.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что третья волна мобилизации идет по плану. Пока нет необходимости в дополнительном наборе.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас предпринимаются определенные шаги, связанные с формированием резервов и их подготовкой.
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