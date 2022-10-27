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В Генштабе поставили точку в вопросе расширения мобилизации

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Украина, Четверг 27 октября 2022 12:49
В Генштабе поставили точку в вопросе расширения мобилизации Фото: в Генштабе поставили точку в вопросе расширения мобилизации (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине мобилизация проводится, начиная с 24 февраля, по плану. На данный момент активизации или увеличения темпов призыва нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Мероприятия мобилизации в Украине проводятся с 24 февраля, мероприятия проводятся планово. Ежемесячно призывается военнообязанный на доукомплектование определенных военных структур или на формирование новых структур, согласно обстановке на фронте, тем решениям, которые приняты военно-политическим руководством", - сказал он.

Он подчеркнул, что существенного увеличения, активизации проведения мобилизации в настоящее время нет.

"Мероприятия мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", - констатировал Громов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что третья волна мобилизации идет по плану. Пока нет необходимости в дополнительном наборе.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас предпринимаются определенные шаги, связанные с формированием резервов и их подготовкой.

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