В МВФ сделали заявление по использованию активов РФ для поддержки Украины
Международный валютный фонд внимательно следит за дискуссиями о возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак во время брифинга.
По ее словам, МВФ приветствует жесткие дискуссии в Европе по поддержке Украины и цель сделать это таким образом, "чтобы это соответствовало восстановлению устойчивости долга Украины".
Фонд внимательно следит за этими обсуждениями, которые включают варианты, предусматривающие использование замороженных активов России
"Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения", - сказала Козак
В то же время представитель МВФ отметила, что ресурсы Фонда предназначены для поддержки платежного баланса с целью восстановления роста и не связаны непосредственно с погашением каких-либо непогашенных долгов.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро.
Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.
Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Однако инициативу блокирует Бельгия - страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждает, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложение Евросоюза по "репарационному кредиту" для Украины не соответствует требованиям его страны.
Он напомнил, что бельгийские власти хотят, чтобы другие страны ЕС покрыли все судебные издержки, которые могут возникнуть, если решение о "репарационном кредите" вступит в силу.
Также Бельгия ожидает гарантий, что страны ЕС быстро выделят необходимые деньги, если их придется возвращать России.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия подготовила предложение о "репарационном кредите" за счет замороженных активов РФ для Украины. Она учитывает опасения, которые ранее высказывала Бельгия.
Также Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение по использованию замороженных активов России для помощи Украине не единогласно, а простым большинством голосов стран-членов ЕС.