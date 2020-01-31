Число жертв коронавіруса перевищило 200 осіб

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Також повідомляється про 9400 хворих

Число загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 212 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Також регіональна влада повідомляює, що кількість хворих коронавірусом наблизилася до 9400.

"Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 212 осіб по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 30 січня у Китаї підтверджено 7830 випадків захворювання уханьськлю пневмонією. Також повідомляється, що від нового коронавіруса померли 170 осіб, а 139 були виписані з лікарень після одужання.

РБК-Україна писало, що на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського нового типу коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також повідомлялося, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю. Всього за межами Китаю було зафіксовано 98 випадки захворювання коронавірусом 2019nCoV.