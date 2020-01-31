ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число жертв коронавіруса перевищило 200 осіб

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 02:02
Число жертв коронавіруса перевищило 200 осіб
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Також повідомляється про 9400 хворих

Число загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 212 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Також регіональна влада повідомляює, що кількість хворих коронавірусом наблизилася до 9400.

"Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 212 осіб по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 30 січня у Китаї підтверджено 7830 випадків захворювання уханьськлю пневмонією. Також повідомляється, що від нового коронавіруса померли 170 осіб, а 139 були виписані з лікарень після одужання.

РБК-Україна писало, що на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського нового типу коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також повідомлялося, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю. Всього за межами Китаю було зафіксовано 98 випадки захворювання коронавірусом 2019nCoV.

Немає підстав для обмеження подорожей через коронавірус, - ВООЗ ВООЗ запропонувала тимчасову назву для китайського коронавіруса
Новини України вирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся