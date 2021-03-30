Коли МВФ виділить Україні транш кредиту: Люнгман назвав проблемні питання

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу. Дискусії з владою України тривають.

Про це глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогрес у вирішенні питань", - сказав він.

Люнгман повідомив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені у програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, скасовують досягнення минулих програм.

Він відзначив важливість збереження проведених Національним банком реформ і прогрес у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявність чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмову від контролю над цінами на газ і вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи