Чи зможе Україна отримати кредит МВФ: прогноз агентства S&P

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні в 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів. Для цього необхідні рішення Верховної ради.

Про це йдеться в повідомленні агентства .

"Наші прогнози враховують ще один транш МВФ у 2021 році в розмірі 0,7 млрд доларів, що, в свою чергу, дозволить отримати додаткові пільгові кредити Світового банку та ЄС на суму близько 1,5 млрд доларів",

Згідно з прогнозом S&P, український парламент орган закриє прогалини в антикорупційних законах протягом року.

Як зазначається у повідомленні, програма на 5 млрд доларів, узгоджена з МВФ минулого року, застопорилася через рішення Конституційного суду України, які відкотили раніше проведені антикорупційні реформи. Зараз робляться зусилля вирішити ці питання, зокрема, відновлення кримінальної відповідальності за фальсифіковані електронні декларації та внесення поправок в закон про НАБУ для запобігання звільнення його голови, а також реформу судової системи.

"Ми розглядаємо нещодавно введені адміністрацією Байдена в США санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського як рішуче відновлення підтримки Заходом програми реформ президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.