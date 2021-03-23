Життя без МВФ: у НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з фондом
Відмова української влади від співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) найімовірніше призведе до зростання витрат на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви. Курс гривні падатиме, а ціни зростатимуть.
Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.
"Відтак уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться", - додав він.
За його словами, за відмову від співпраці з МВФ та право проводити "суверенну економічну політику" Україні доведеться платити зменшенням витрат на важливі бюджетні проекти (інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних стандартів, підтримку малого та середнього бізнесу) та зростанням відсоткових ставок, оскільки НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику для стримування інфляції.
"Щодо того, що начебто вимоги МВФ не відповідають національним інтересам України. Спитайте українців, чи потрібні їм боротьба з корупцією, чесні суди і Нацбанк, який забезпечує низьку та стабільну інфляцію. Упевнений, що відповідь буде ствердною", - наголосив Сологуб.
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні в 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту у 2021 році на суму 0,7 млрд доларів.