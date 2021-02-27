Fitch очікує виділення МВФ тільки одного траншу кредиту Україні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту у 2021 році на суму 0,7 млрд доларів. Крім того, Україна отримає 1,5 млрд доларів у вигляді іншого офіційного фінансування.

Про це йдеться в повідомленні агентства .

Fitch також прогнозує більший обсяг випуску Україною єврооблігацій, ніж запланований на 1,4 млрд доларів.

Агентство відзначає, що завершення першого перегляду програми Stand-by пов'язане зі значним ризиком. Зокрема, буде проблематично схвалення парламентом законодавства про боротьбу з корупцією і судової реформи.

"Ми бачимо дещо менший ризик реалізації іншої важливої нової вимоги SBA, що стосується скасування грудневого тимчасового обмеження цін на газ", - йдеться в повідомленні.

В агентстві нагадали, що перегляд вже був відкладений через побоювання МВФ з приводу зміни глави Національного банку України (НБУ) в липні 2020 року.

Однак у Fitch вважають, то більший політичний стимул для виконання умов МВФ з'явиться в другій половині 2021 року. Це буде пов'язано з необхідністю виплати 2,2 млрд доларів у вересні і різким збільшенням потреби у фінансуванні бюджету ближче до кінця року.

"Грошові кошти уряду в розмірі 3 млрд доларів (1,8 млрд доларів в іноземній валюті), більш легкий графік погашення протягом наступних шести місяців і доступна внутрішня ліквідність забезпечують деякий простір для фінансування", - йдеться в повідомленні.