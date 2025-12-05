ua en ru
МВФ выдвинул условия Украине для получения 8 млрд долларов

Пятница 05 декабря 2025 11:49
МВФ выдвинул условия Украине для получения 8 млрд долларов Фото: МВФ выдвинул условия Украине для получения 8 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Международный валютный фонд (МВФ) назвал ключевые условия для Украины для утверждения новой программы на 8 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официальной представительницы МВФ Джули Козак.

Детали соглашения

По ее словам, 26 ноября персонал МВФ и украинская власть достигли Соглашения на уровне персонала по новому четырехлетнему соглашению Extended Fund Facility, EFF с потенциальным доступом к 8,1 миллиарда долларов США.

Она добавила, что программа будет реализована "при условии завершения предыдущих действий, получения надлежащих гарантий финансирования от доноров и одобрения Исполнительным советом МВФ".

Проведение реформ

Козак отметила преданность украинской власти реформам.

"Власть дала понять, что она остается преданной повестке дня реформ, и это включает мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости", - сказала она.

Финансирование

Относительно финансирования, представитель МВФ объяснила.

"Программа ожидается, что будет катализировать масштабную внешнюю поддержку, чтобы помочь закрыть или полностью закрыть дефицит финансирования Украины. Размер дефицита финансирования в течение срока действия программы мы оцениваем в 136,5 миллиарда долларов США. На 2026-2027 годы остаточный дефицит финансирования составляет 63 миллиарда долларов", - сообщила она.

Борьба с коррупцией

Козак также подчеркнула важность борьбы с коррупцией.

"Мы видим, что последние события в Украине еще раз подчеркивают важность решительной борьбы с коррупцией, улучшения управления и продолжения реформирования государственных предприятий. Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет уравнять условия, защитить государственные ресурсы и улучшить бизнес-климат", - подчеркнула представитель МВФ.

По словам Козак, правительство Украины согласилось "продолжить реформы налоговой и таможенной служб, в частности путем назначения нового руководителя таможни и совершенствования ИТ-систем для повышения эффективности и восстановления доверия общественности".

Принятие бюджета

По бюджету на 2026 год, представитель МВФ отметила: "Принятие бюджета на 2026 год было одним из предварительных мероприятий, согласованных с властью. Сейчас команда оценивает полный текст бюджета, но предварительная оценка заключается в том, что он в целом соответствует программным обязательствам".

Реструктуризация долга

Козак подчеркнула, что любое соглашение о реструктуризации долга (которая включает обмен варрантов на облигации) будет оцениваться с точки зрения обеспечения устойчивости долга и, безусловно, наличия необходимых финансовых гарантий, которые Украине нужны как часть программы.

Новая программа EFF

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.

Перед тем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, комментируя программу на 8 млрд долларов от МВФ, заявляла, что это меньше, чем ожидалось и чем нужно.

По ее словам, запуск новой программы ожидается в январе. В этом же месяце ожидается первая выплата.

