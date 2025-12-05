МВФ висунув умови Україні для отримання 8 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав ключові умови для України для затвердження нової програми на 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційної представниці МВФ Джулі Козак.

Деталі угоди

За її словами, 26 листопада персонал МВФ та українська влада досягли Угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної угоди Extended Fund Facility, EFF з потенційним доступом до 8,1 мільярда доларів США.

Вона додала, що програма буде реалізована "за умови завершення попередніх дій, отримання належних гарантій фінансування від донорів та схвалення Виконавчою радою МВФ".

Проведення реформ

Козак наголосила на відданості української влади реформам.

"Влада дала зрозуміти, що вона залишається відданою порядку денному реформ, і це включає мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з неформальною економікою, захист незалежних антикорупційних інституцій та реструктуризацію боргу для відновлення стійкості", - сказала вона.

Фінансування

Щодо фінансування, представниця МВФ пояснила.

"Програма очікується, що каталізуватиме масштабну зовнішню підтримку, щоб допомогти закрити або повністю закрити дефіцит фінансування України. Розмір дефіциту фінансування протягом терміну дії програми ми оцінюємо в 136,5 мільярда доларів США. На 2026-2027 роки залишковий дефіцит фінансування становить 63 мільярди доларів", - повідомила вона.

Боротьба з корупцією

Козак також підкреслила важливість боротьби з корупцією.

"Ми бачимо, що останні події в Україні ще раз підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією, покращення управління та продовження реформування державних підприємств. Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе зрівняти умови, захистити державні ресурси та покращити бізнес-клімат", - наголосила представниця МВФ.

За словами Козак, уряд України погодився "продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності та відновлення довіри громадськості".

Прийняття бюджету

Щодо бюджету на 2026 рік, представниця МВФ зазначила: "Прийняття бюджету на 2026 рік було одним із попередніх заходів, узгоджених з владою. Наразі команда оцінює повний текст бюджету, але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням".

Запровадження ПДВ для ФОПів

Крім того, у МВФ назвали додаткові умови для затвердження нової програми з Україною - так звані prior action.

"Окрім бюджету, про який я щойно згадувала, до інших напрямів належать розширення податкової бази шляхом ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування винятків щодо реєстрації платниками ПДВ", - сказала Козак.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів для подолання тіньової економіки, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері публічних закупівель та усунення прогалин у чинному трудовому кодексі", - додала Козак.

Реструктуризація боргу

Вона підкреслила, що будь-яка угода про реструктуризацію боргу (яка включає обмін варантів на облігації) оцінюватиметься з погляду забезпечення стійкості боргу та, безумовно, наявності необхідних фінансових гарантій, які Україні потрібні як частина програми.