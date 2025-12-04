ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

МВФ назвал условия запуска новой программы для Украины

Нью-Йорк, Четверг 04 декабря 2025 19:27
МВФ назвал условия запуска новой программы для Украины Фото: Джули Козак, официальный представитель МВФ (flickr by International Monetary Fund)
Автор: Иван Носальский

Украина должна выполнить несколько условий для того, чтобы Международный валютный фонд утвердил новую программу кредитования на более чем 8 млрд долларов.

Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, прежде чем исполнительный совет МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала по новой четырехлетней программе кредитования Украины на 8,2 млрд долларов, Киев должен будет выполнить ряд условий, в том числе:

  • внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазеек;
  • получить гарантии финансирования от кредиторов.

Новая программа МВФ

Напомним, 26 ноября Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения на уровне персонала по новой четырехлетней программе кредитования объемом 8,2 млрд долларов.

Эта программа направлена на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление долговой устойчивости, усиление борьбы с коррупцией и улучшение управления в государственном секторе. Окончательное утверждение программы зависит от выполнения Украиной предварительных условий и наличия гарантий финансирования от доноров.

От украинских властей ожидается ускорение реформ в налоговой и таможенной сферах, включая расширение налоговой базы, устранение льгот по НДС, введение налогообложения доходов от цифровых платформ, ликвидация таможенных лазеек и принятие бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой новой программы МВФ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что новая программа позволит профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

