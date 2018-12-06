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У НБУ розповіли, коли в Україну надійде новий транш від МВФ

Новини » Економіка    06.12.2018 - 14:42
У НБУ розповіли, коли в Україну надійде новий транш від МВФ
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Смолій очікує, що Україна отримає транш від МВФ до 15 грудня

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій очікує, що новий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійде в Україну за 10 днів до католицького Різдва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Україна виконала всі вимоги. Залишаються тільки бюрократичні процедури", - сказав Смолій, додавши, що чекає, що МВФ надасть транш за десять днів до Різдва (25 грудня).

Разом з тим, Смолій не уточнив розмір очікуваного траншу. Але зазначив, що це допоможе НБУ збільшити свої валютні резерви до 19,2 млрд доларів з 17,8 млрд доларів, які є наразі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду вже в грудні.

Як заявляла представник президента у Верховній раді, нардеп від БПП Ірина Луценко, МВФ виділить Україні близько 2 млрд доларів після прийняття державного бюджету на 2019 рік.

Зазначимо, вранці 23 листопада парламент ухвалив бюджет-2019 у другому читанні, документ підписав голова Верховної ради України Андрій Парубій, після чого він був переданий на підпис президенту.

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