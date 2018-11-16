Гройсман сподівається, що новий кредит від МВФ буде у грудні

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердить бюджет-2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує отримати нові кредити від Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, в інтерв'ю Гройсман зазначив, що кредит від МВФ буде отримано, коли влада остаточно затвердять бюджет-2019.

Гройсман також додав, що гроші від МВФ дозволяти забезпечити стабільність в країні і допоможуть продовжити реформ.

"Так. Ми розраховуємо на транш у грудні", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує зібратися для ухвалення рішення про запуск нової програми Stand-by для України, тобто, фактично, виділення першого траншу, до кінця 2018 року.

Засідання Виконавчої ради відбудеться пізніше в 2018 році, після імплементації українською стороною попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення згідно з досягнутою угодою.