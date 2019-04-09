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МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Новини » Економіка    09.04.2019 - 16:34
МВФ знизив прогноз зростання світової економіки
Фото: МВФ (www.imf.org)

Уповільнення зростання очікується в 70% світової економіки

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році. Про це йдеться в квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У порівнянні з січнем 2019 року прогноз погіршений на 0,2 в.п. У той же час МВФ прогнозує зростання ВВП в 2020 році на колишньому рівні 3,6%. За оцінками фонду, у 2018 році світова економіка зросла на 3,6%.

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Як наголошується в доповіді МВФ, рік тому темпи економічної діяльності прискорювалися майже у всіх регіонах світу і світова економіка, за прогнозами, повинна була зрости на 3,9 відсотка у 2018 і 2019 роках.

"Роком пізніше багато чого змінилося: наростання напруженості у торгівлі між США і Китаєм, макроекономічні труднощі в Аргентині і Туреччини, перебої в автомобільній галузі в Німеччині, більш жорстка політика кредитування в Китаї, посилення фінансових умов поряд з нормалізацією грошово-кредитної політики у великих країнах з розвиненою економікою - все це сприяє істотному послабленню глобального економічного підйому, особливо у другій половині 2018 року", - йдеться в доповіді

З урахуванням того, що це послаблений стан збережеться в першій половині 2019 року, МВФ на цей рік прогнозує зниження темпу зростання у 70% світової економіки.

Як відзначають в МВФ, світове зростання, яке досягл пікового показника близько 4% у 2017 році, сповільнилося до 3,6% в 2018 році, і, за прогнозом, додатково знизиться до 3,3% в 2019 році.

"Хоча глобальний приріст на 3,3% все ще є непоганим, перспективи для багатьох країн є дуже важкими, в найближчий період зберігається значна невизначеність, особливо коли темпи зростання в країнах з розвиненою економікою наближаються до свого невисокого довгострокового потенційному рівня", - відзначається в огляді.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%.

Відзначимо, в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки до 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році.

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